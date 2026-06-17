無料でセルフホストできるウェブページ変更検知ツール「changedetection.io」をDockerで起動し、実際に監視対象を登録して変更前後の差分を表示してみました。Website change detection, monitoring, alerts, notifications, restock alerts | changedetection.iohttps://changedetection.io/changedetection.ioは登録したウェブページを定期的に取得して以前の内容と比較し、変更が見つかった場合に差分を記録するツール。詳しく