6月9日に肺炎のため86歳で亡くなった女優の中村玉緒さんの通夜が、16日に東京都内で行われた。バラエティー番組でともにレギュラーを務めた浅田美代子や、親交のあった和田アキ子、ドラマで共演した鶴見辰吾や事務所の後輩の水森かおりなど、多くの著名人が参列する中に、明石家さんまの姿もあった。普段から“お母さん”と呼ぶほど親しい間柄「さんまさんはどれだけ親しい人でも、自身が通夜や葬儀に参列すると目立ってしまうた