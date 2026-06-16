波紋呼ぶANA新株主優待の裏事情航空大手のANAは最近、スーパーフライヤーズカード（SFC）の制度変更や新たに導入した運賃体系などで、利用客の不満がくすぶっている。さらに、６月から新たに始まった株主向けの優待サービスに対しても、〈なんとなく貧相〉〈株主まで軽視しているのか〉といったやや厳しめの声が上がっている。日本を代表し、世界でも高評価を得ているレガシーキャリアのANAが、なぜ株主への還元やステイタス特典ま