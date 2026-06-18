世界的人気アニメ「ポケットモンスター」グッズを販売する公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」は18日、30周年記念グッズの販売をスタートした。同商品を求めアクセスが殺到し、利用者が長時間待機を余儀なくされる事態となった。SNSでは「1時間待ち」「まだ入れない」などの投稿が相次ぎ、「ポケセンオンライン」がトレンド入りするなど大きな話題となった。この日、ポケモン30周年を記念した新グッズが発売された。