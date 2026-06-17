◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」に落胆の声。その理由は…「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」に、落胆の声が広がっています。ネット上では、〈本家のグラミーがやって初めて意味のあるものを、形だけ国内で真似しても虚しい〉〈ミセスの受賞で、ただの業界内の利益誘導と忖度だと世界に証明したようなもの〉〈なんで高市早苗首相が出てくるの？グラミーにトランプが来るか？〉〈2回目にして金の匂いしかしない〉など、怒りというより、