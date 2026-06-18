不正会計や品質問題に揺れるニデックが問題発覚後初となる株主総会を開催しました。 ニデックをめぐっては、本来出すべき損失を計上しないなどの不正会計が発覚。 今年3月、第三者委員会は創業者の永守重信氏からの過度なプレッシャーが原因だと指摘しました。 さらに、その後の内部調査で1000件を超える品質不正の疑いも明らかになっています。 問題が表面化して初めてとなる18日の株主総会。株主からは経営