5歳の女の子をごみ箱の中に閉じ込めたとして、三重県松阪市の会社員の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは松阪市の会社員・瀧川和弥容疑者(35)です。瀧川容疑者は先月12日、松阪市内の当時交際していた女性の住宅で、女性の次女(5)を高さ60cm・幅35cmのごみ箱の中におよそ5分間閉じ込めた、監禁の疑いが持たれています。女の子にケガはありませんでした。児童相談所から通報を受けた警察が、女性など