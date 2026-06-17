愛媛県で20年近くかけて開発された高級フルーツ「紅プリンセス」が、海外に流出した可能性が出ています。愛媛県知事も会見で憤りをあらわにしました。中国のネット通販サイトには、「紅プリンセス」と表記された商品がいくつも並んでいました。中国でどのように扱われているのでしょうか。■20年近くかけて開発知事もPRに力とろけるような食感。そして、口いっぱいに広がるのは濃厚な甘み。“みかん県”愛媛が、20年近くかけて開