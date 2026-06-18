米オープンＡＩは、運営する対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」で、日本国内での広告表示を１９日から試験的に始める。オープンＡＩはＡＩの開発費がかさんで巨額の赤字に陥っているとみられ、広告収入で業績を安定化させる狙いがある。日本でチャットＧＰＴ向けの広告を手がけることになる電通、博報堂、サイバーエージェントの３社が１８日、発表した。チャットＧＰＴの無料版と、月額１４００円の「ゴー」を