¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÄ¹Èø¸¬ÅÎ¡Ê£²£³¡Ë¤È¸µ£Å¡½£ç£é£ò£ì£ó¤Î°ð³Àè½À¸¡Ê£²£·¡Ë¤Î¸òºÝ¤¬ÇÈÌæ¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹Èø¤Ï»öÌ³½êÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÍò¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿£µ·î£³£±Æü¤Ë°ð³À¤ÈÌ©²ñ¡£°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤«¤éµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤Ë¤ÏÍý²ò¤ò¼¨¤¹´Ø·¸¼Ô¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡££¶·î£·¡¢£±£²Æü¤ÎÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¹Èø¤Ï£µ·î£³£±Æü¡¢°ð³À¤¬½»¤àÅÔÆâ¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éÅìµþ¡¦£Í£Õ£Æ£Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼