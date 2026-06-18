大人かわいいコスメブランド「Lovisia（ラヴィジア）」から、「ちいかわ」のフェイスデザインを採用した新作マルチバームが登場します。ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガの全4種類がラインアップされ、それぞれ異なる香りと保湿成分を配合。可愛らしい見た目はもちろん、唇や髪、爪の保湿にも使える実用性も魅力です。持ち歩くだけで気分が上がる新作アイテムを詳しくご紹介します♡ 思わず集めたくなる全4種の