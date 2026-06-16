タレントで歌手のあの（年齢非公表）の冠番組「あのちゃんねる」（テレビ朝日系）の最終回が6月15日深夜（16日未明）に放送された。【もっと読む】「あのちゃんねる騒動」は番組終了で幕引きも…今後も火種になりそうな、あのちゃんの「ツイ消し」番組をめぐっては5月18日の放送回で、「嫌いな芸能人は？」と聞かれたあのがタレントの鈴木紗理奈（48）の実名を挙げ、鈴木がインスタグラムで《普通にいじめやん》などと苦言を呈