国内旅行の参加率はすでに5割を下回り、海外旅行を「したくない」人は過半数に達した。日本人はいつから観光に価値を見出さなくなったのか。データが映し出す「観光離れ」の現在地を考える。話題の新刊山口誠著『観光を忘れた日本』（６月18日発売）では、日本で起きている深刻な「観光離れ」という社会問題を、観光の歴史をひもとくことで考察していく。※本記事は、『観光を忘れた日本』より一部を抜粋・編集したものです。コロ