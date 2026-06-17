Google Home スピーカー Googleは17日、Geminiのために開発したという初のオーディオ デバイス「Google Home スピーカー」の予約販売を開始した。Googleストア価格は16,800円、発売日は6月25日。カラーはPorcelainとHazel。 高度な自然言語理解と推論能力を備えた、新しい音声アシスタントGemini for Homeを搭載 。決まったコマンドを暗記する必要はなく、GeminiがユーザӦ