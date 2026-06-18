（CNN）中国の王毅（ワンイー）外相は米イランの合意を歓迎し、イランの外相との電話会談で「平和の夜明けが訪れた」との認識を示した。中国国営メディアが報じた。国営新華社通信の17日の報道によると、王氏はイランのアラグチ外相との電話会談で「次の段階へと進む鍵は、すべての当事者が約束を真に履行し、各種の障害を取り除くことにある」と指摘した。新華社によると、王氏は「ホルムズ海峡の航行を巡る問題を適切に処理し、