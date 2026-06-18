俳優の中村玉緒さん（86）が亡くなった。6月16日には都内で通夜が営まれ、共演者やゆかりのある人たちのコメントが連日のように紹介されている。だが、やはり玉緒さんといえば、何といっても同じ俳優で夫の勝新太郎さん（享年65）の存在を抜きにできないだろう。【秘蔵写真】りりしい眉毛に花咲くような笑顔…「中村玉緒」の“美し過ぎる一枚”若かりし夫・勝新太郎さんとの2ショットも「生まれ変わっても、また勝新太郎と結婚