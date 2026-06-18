ロシアの首都モスクワで18日、製油所などに対し、ウクライナ軍による無人機攻撃がありました。市内の製油所が攻撃を受けるのは今週に入り2度目です。モスクワのソビャーニン市長は18日、SNSで市内の製油所などがウクライナの無人機攻撃を受けたと明らかにしました。地元メディアによりますと、この影響で一部の幹線道路や空港の運用が一時ストップしたということです。また、18日朝にかけて、およそ180機の無人機がモスクワに接近