プーチン氏を批判する風刺画で知られるロシア人アーティストが、ポーランドで射殺された/Stefano Mazzola/Getty Images via CNN Newsource（CNN）ロシアのプーチン大統領を痛烈に風刺した作品で知られるロシア人アーティストがポーランドで射殺された。検察当局が16日に発表した。また、この事件に関連してベラルーシ人の男2人が逮捕されたことも明らかにした。ポーランド東部ルブリン県の地方検察は声明で、セミヨン・スクレペツ