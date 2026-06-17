俳優のキム・ムヨルが、Netflixシリーズ『鉄槌教師』の人気を追い風に、SNSフォロワー数100万人を突破した。6月17日、キム・ムヨルの公式SNSフォロワー数が100万人を超えた。同日午前8時時点で、約100万5000人を記録している。【写真】キム・ムヨル、美人妻とツーショットこれは、最近大きな話題を集めているNetflixシリーズ『鉄槌教師』のヒットによる影響とみられる。作品公開前の6月5日時点で、キム・ムヨルのフォロワー数は約2