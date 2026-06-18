◇W杯北中米大会1次リーグFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は、17日（日本時間18日）で各組の第1戦が終了した。サッカー界を支えてきた“レジェンド”の明暗が分かれた第1戦となった。16日（同17日）に1次リーグJ組の前回王者アルゼンチン（FIFAランク1位）はアルジェリア（同28位）と対戦。6大会連続出場でアルゼンチン代表通算200試合目となったメッシが世界に衝撃を与えた。前半17分に縦パスを敵陣中央で受けると、