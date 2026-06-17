織田信長の側近として本能寺で命を落とした若き小姓がいた。「美少年」「信長の寵童」として語り継がれ、男色関係があったとも囁かれてきたが、いずれも後世の俗説に過ぎない。彼の実像とは何だったのか。江戸文化風俗研究家の小林明さんが読み解く――。■波紋を呼んだ「森乱」の正体「森乱」――この耳慣れない名前が少なからぬ波紋を呼んだのは、令和5（2023）年のNHK大河ドラマ「どうする家康」が放送されたときだった。現在放