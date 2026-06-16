週刊文春 電子版の公式サイトが16日に更新され、「高市早苗首相に関する記事について」とする “重要なお知らせ”が掲載された。【写真】太田光、高市首相陣営の“疑惑”に言及それによると「4月29日から公開している高市早苗首相に関する記事について、一部の動画に時系列上の問題点が確認されたため、関連動画の公開を一時停止し、併せて本文も修正しました」と説明し、「『週刊文春』の次号にて取材経緯を説明いたします」