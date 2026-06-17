女性アイドルグループ・ラフ×ラフの日比野芽奈さんは6月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。手作りラーメンを公開し、驚きの声が寄せられています。【写真】日比野芽奈の手作りラーメン「もはや何者やねん」日比野さんは「ラーメン好きアイドルがスープや鶏油、メンマなど1から作ったラーメンはこちらです」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目には手作りしたというラーメン、2、3枚目にはラーメンとチャーハンと記念撮影する日比野