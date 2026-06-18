「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が18日、Xを更新。海外一人旅女性に対し忠告した。ユーチューバーの女性がパリの凱旋門やエッフェル塔とみられる場所で撮った写真を自身のXにアップ。「ガチ女子ひとり旅」だとし「そこらそこら辺にいた方に声かけて撮ってもらった」などとつづった。パリ在住でもあるひろゆき氏は「そこら辺の人に写真を撮って貰おうとしてスマホを渡すと、走って逃げたりしま