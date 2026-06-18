傘をさして歩いているのに、なぜか肩やカバンが濡れてしまう…ちょっとした持ち方の違いで、濡れ方に変化があるんです。ズボンの裾を守る、泥はねしにくい歩き方もご紹介します！【写真を見る】「傘」の持ち方で濡れ方が変わる！？「クロス持ち」「骨を意識」すぐできる“濡れない”テクニック【ひるおび】濡れない傘の持ち方「クロス持ち」大阪で100年以上続く傘店「心斎橋みや竹」の宮武和広さんに、濡れにくくなる傘の持ち方「