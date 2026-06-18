2026年北中米ワールドカップ（W杯）の観客席で捉えられたビキニ姿の美女が、人工知能（AI）によって作られた架空の存在だったことが明らかになった。13日（日本時間）、英紙ザ・サンなど海外メディアによると、この日、米カリフォルニア州ロサンゼルス近郊イングルウッドのSoFiスタジアムで、米国とパラグアイによる北中米W杯D組グループリーグ第1戦が行われた。試合は米国が4―1で快勝した。その中で、ある美女サポーターの姿がソ