俳優の柏木由紀子（78）が16日、自身のインスタグラムを更新。“大人デニムコーデ”を披露した。【動画】「かっこいい」ZARAアイテムを使った、柏木由紀子の大人デニムコーデ柏木は「70代ZARAを着る」と始め、「大人だってデニムが好き」「ZARAのデニムジャケットにベージュスカートで大人デニムコーデ完成」とカジュアルなデニムジャケットに落ち着いたベージュのスカートを合わせた、気品あふれるコーデでポージングする動画