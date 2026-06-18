札幌テレビ（ＳＴＶ）の竹井愛乃アナウンサー（２３）が１７日に放送された日本テレビ「千鳥かまいたちゴールデンアワー全国ご当地アナウンサー大賞ＳＰ」に出演。その美貌ぶりが話題となった。これまでＳＮＳなどでその可憐な姿が話題となっていたが、“全国進出”に、ネットでは「このアナウンサーめっちゃ美人やないっすか！」、「ＳＴＶの竹井愛乃ちゃんの可愛さが全国的にバレてしまった」、「これマジで全国でブレイク