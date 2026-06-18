北中米Ｗ杯で日本選手に対する?不適切発言?で物議を醸したオランダ代表ＯＢが謝罪した。日本は１次リーグＦ組第１戦のオランダ戦（１４日＝日本時間１５日）に２―２で引き分け、勝ち点１を獲得。その一方で、元オランダ代表ＭＦのラファエル・ファンデルファールト氏が同国放送局「ＮＯＳ」の番組で「日本人はみんな同じ顔をしている」と発言し、波紋を広げていた。米メディア「ＴｈｅＡｔｈｌｅｔｉｃ」はファンデルファ