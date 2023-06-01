【キスはしたけど友達だよな!?】 6月18日配信開始 【拡大画像へ】 CLLENNは、原ペ～ニョ氏のBL漫画「キスはしたけど友達だよな!?」の最新話となる第10話を6月18日よりコミックシーモアで先行配信開始する。 本作は、「心も躰もひとつに交わる」溺愛系ボーイズラブレーベルNuPuの人気作品。ルームシェア相手の陽向（ひなた）と隼人（はやと）の2人によるベ