6月16日、バラエティ番組『バナナサンド』（TBS系）が放送され、女優の吉高由里子がゲスト出演した。そこで見せたある異変に視聴者は騒然となっている。人気企画「サイレントミッション」で、吉高は映画『黒牢城』の共演者である俳優の本木雅弘や菅田将暉、Snow Manの宮舘涼太とともに参加し、豪華グルメをかけて対決に挑んだ。「スタジオに登場した吉高さんは、白黒のチェック柄のシャツと、黒のパンツスタイルを披露。吉高さ