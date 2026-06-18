値上げするサントリービバレッジ＆フードの「クラフトボスブラック」サントリービバレッジ＆フードは18日、コーヒー飲料「クラフトボスブラック」など飲料131品目を11月1日出荷分から値上げすると発表した。希望小売価格をペットボトルでは5〜12％、缶だと9〜19％引き上げる。同社の値上げは昨年10月の出荷分以来で、原材料価格や物流費の高騰が要因と説明している。「クラフトボスブラック」の500ミリリットル入りペッ