Windows Latestは6月16日(現地時間)、「Microsoft wants you on Windows 11's modern Media Player, but it uses 3.5x more RAM and paywalls codecs」において、Microsoftが6月12日にリリースした最新のメディアプレーヤーは旧バージョンより劣ると伝えた。新たに公開されたメディアプレーヤーは、複数の機能の改善および不具合の修正が行われている。Windows 11のメディアプレーヤーとしては進化を続けており、劣化しているよう