パナマに勝利し、喜ぶガーナサポーター＝トロント（ゲッティ＝共同）サッカーW杯北中米3カ国大会第7日（17日）1次リーグL組で、気温20度に届かず、小雨も降る涼しいトロントで行われたガーナ―パナマ戦は飲水タイムで中断すると、客席からブーイングが起きた。パナマのクリスティアンセン監督は「暑くなかったので全く助けにならなかったが、受け入れるしかない」と不満そうに話した。後半は激しい攻防の最中に飲水タイムとな