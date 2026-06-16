5月31日をもって活動終了した嵐。初期は相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔という5人のフレッシュで可愛らしいビジュアルが前面に押し出され、明らかに女性ファンをターゲットに設計されたグループ像だった。そこから、いかにしてアイドルファンという限定された層だけではなく、老若男女の支持をも掴み、国民的アイドルとなったのか。◆『A・RA・SHI』『Love so sweet』ライト層に響く楽曲1999年のデビュー曲『A・