東京外国為替市場のドル円相場 161円ライン近くに接近し神経質に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 18日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後3時時点で160円64銭前後
  • 前日のNY市場では一時160円80銭までドルが上昇
  • 24年7月以来、約2年ぶりのドル高・円安水準を記録した
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 寺田心 泣く子に怒った人を注意
  2. 2. DAZN 新規受付を停止すると発表
  3. 3. 女子高生に体液かけたか 男逮捕
  4. 4. 死亡の16歳 自白迫られ体重激減?
  5. 5. 新井浩文 刑務所内で衝撃体験
  6. 6. 漫画家岡本慶子さん脳出血で死去
  7. 7. 家族に手抜きと…母に総ツッコミ
  8. 8. 長時間イヤホンで「耳カビ」危険
  9. 9. こち亀公式サイトに前代未聞機能
  10. 10. チルアウトの「消せる」広告話題
  1. 11. ワークマンの2900円靴の「罪」
  2. 12. 勉強してこいと…本田圭佑へ私見
  3. 13. 室蘭女子高生失踪 空白の4分間
  4. 14. 「愛眼」YouTuber商品を巡り謝罪
  5. 15. 嵐ライブの日に「密会」納得理由
  6. 16. 森保J試練 久保建英が次戦欠場へ
  7. 17. まさか…大谷翔平が一夜で陥落
  8. 18. 医師が酒に睡眠剤? 驚きの逮捕歴
  9. 19. リロの声優務めた 米女優が死去
  10. 20. 結婚してはいけない女性 特徴3つ
  1. 1. 女子高生に体液かけたか 男逮捕
  2. 2. 死亡の16歳 自白迫られ体重激減?
  3. 3. 長時間イヤホンで「耳カビ」危険
  4. 4. 室蘭女子高生失踪 空白の4分間
  5. 5. アップルCEO 値上げ避けられない
  6. 6. 性暴力 女性の教員免許取り上げ
  7. 7. 手を…中村玉緒さん夫婦の秘話
  8. 8. マイナ保険証の利用率 68%超え
  9. 9. 市長死亡「他殺隠蔽は不可能」
  10. 10. 東海道新幹線に完全個室を導入へ
  1. 11. 豊島区 民泊15事業者に停止命令
  2. 12. 濡れない? 傘の「クロス持ち」
  3. 13. 日本人 観光しなくなったワケ
  4. 14. 有村架純が「詰んだ」瞬間を告白
  5. 15. 米 イラン不合意なら爆弾落とす
  6. 16. 禁錮5年も「何も反省してない」
  7. 17. 知床沈没 父は最後「切るね」と
  8. 18. 自衛隊に失礼! 叫ぶ議員らに指摘
  9. 19. 「海外旅行続けます」県議長失言
  10. 20. 2人の承諾得て殺害 懲役13年求刑
  1. 1. ワークマンの2900円靴の「罪」
  2. 2. 「森蘭丸＝美少年」はウソだった
  3. 3. ボディソープで掃除 異例の声明
  4. 4. 金の国じゃねぇか TDRに批判の声
  5. 5. 娘の彼氏に父が「右ストレート」
  6. 6. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
  7. 7. 2億円超の港区物件「抵抗感」も
  8. 8. マクドナルド「匂わせ」にザワッ
  9. 9. 板橋区の「熊野町レトロ」撤収へ
  10. 10. 文春 高市氏を巡る記事の説明へ
  1. 11. タバコ盗もうと暴走 同僚神対応
  2. 12. 医者の妻の職業TOP3 裏事情も
  3. 13. 消費税1%案「議論していない」
  4. 14. イオンモールおじさん批判に反論
  5. 15. 中古のランドセル購入 親に反響
  6. 16. 藤井聡太棋王の隣に美女 正体は
  7. 17. 出雲大社あるある それじゃない
  8. 18. 盗られた…認知症患者の静め方
  9. 19. 余命質問「死ねと言われたよう」
  10. 20. 関心高まる?「ジュエリー終活」
  1. 1. 「日本人みな同じ顔」発言を謝罪
  2. 2. 韓国女性への「つり目態度」物議
  3. 3. 反日情緒は「常に存在してない」
  4. 4. 10kg減量「マンジャロ必要ない」
  5. 5. 中国の科学者、ヒト胚発育遅延の原因解明
  6. 6. ロシア大統領風刺の芸術家射殺
  7. 7. 露と東南アジア連合が一堂に会へ
  8. 8. Netflixで人気 韓俳優100万急増
  9. 9. マルフォイ俳優 出会い系に帰還
  10. 10. 本当に難しい? 日本語学習の現実
  1. 11. トランプ氏 国防生産法を発動
  2. 12. 巨大水槽で潜るもサメにかまれる
  3. 13. プーチン氏批判で知られる人射殺
  4. 14. 「家に住んでいるだけのケダモノ」北朝鮮“暗黒の村”の知られざる実態
  5. 15. 紐なしバンジー即死で6人逮捕 伯
  6. 16. モディ首相 米大統領と会談へ
  7. 17. 未完成遊園地の廃墟化続出 中国
  8. 18. W杯で人種差別 韓国人を公式招待
  9. 19. イラク戦争が残した見えない傷
  10. 20. 米イ 最終合意へ「課題山積」
  1. 1. チルアウトの「消せる」広告話題
  2. 2. 「ようかん」中東で大繁盛のワケ
  3. 3. 26年東大合格者 爆増させた学校
  4. 4. 日本人 観光しなくなったワケ
  5. 5. 「森蘭丸＝美少年」はウソだった
  6. 6. 家電販売業界 再編で「激変」も
  7. 7. 東京一極集中の裏 九州に大変化
  8. 8. 「紅プリンセス」中国に流出か
  9. 9. ChatGPT利用者 初めて50％割れ
  10. 10. みずほ 6カ月物で最大年2・0%
  1. 11. 大手6社 アイス価格でカルテルか
  2. 12. テレビ局生き残るため…現実解説
  3. 13. ＫＤＤＩ松田社長、売上高架空計上問題巡り一部取引先を提訴と明かす
  4. 14. ひどい ANA新株主優待が波紋呼ぶ
  5. 15. 炎上不可避…dカードが超絶改悪
  6. 16. 「夢の国」離れ 値上げで懸念も
  7. 17. 物件の購入&相続 避けるべき地域
  8. 18. 娘の婚約者が年収400万円で不安
  9. 19. 日鉄 米鉄鋼大手を買収後の変化
  10. 20. ANAで「搭乗拒否トラブル」続出
  1. 1. 結婚してはいけない女性 特徴3つ
  2. 2. 偽ロボット認証詐欺 最新の手口
  3. 3. 台湾の国民的家電 大同電鍋に
  4. 4. ChatGPT 電力がGoogle検索の10倍
  5. 5. 新品・中古カメラ人気ランキング
  6. 6. スマホ契約 法改正の「リスク」
  7. 7. KDDI株主総会、株主らAI戦略やガバナンスを問う　ローソンでのpovo販売は9倍に成長
  8. 8. Anthropic、「Claude Design」を実務向けに強化　ブランド準拠のデザイン生成を支援
  9. 9. 勝手に課金される理由は「SMSへの自動切り替え」だった。スマホ新機能“RCS”の正体
  10. 10. Windows 11の「Microsoftアカウント」を使わせる圧が強くてユーザーから不満の声
  1. 11. GitHubで同時に開けるプルリクエスト数の上限設定が可能に、生成AI時代の大量投稿対策
  2. 12. Windows 11標準メディアプレーヤー、旧版より重くHEVC再生も有料　推奨はVLCか
  3. 13. 無料でウェブページの変化を自動検知できる「changedetection.io」をDockerでセットアップして実際に監視してみた
  4. 14. 今さら聞けないAI企業「株式上場」の背景。スペースXやOpenAIが向かう「重い産業」への変貌とは
  5. 15. ホットクックで減量食「沼・セメント・マグマ」を料理してカラダづくり
  6. 16. Galaxy A25 5Gが強い　東京圏のAndroidスマホ人気ランキングTOP10　2026/6/18
  7. 17. 「9.11」の写真を5000枚以上集めた「World Trade Center Photos」
  8. 18. Google、会話のキャッチボールもできる新「Google Home スピーカー」。16800円
  9. 19. Steamで人気の壁紙アプリ「Wallpaper Engine」用の美少女壁紙にマルウェアが仕込まれていることが判明
  10. 20. Appleのティム・クックCEOがiPhoneの値上げは避けられないと発言
  1. 1. DAZN 新規受付を停止すると発表
  2. 2. 勉強してこいと…本田圭佑へ私見
  3. 3. 森保J試練 久保建英が次戦欠場へ
  4. 4. まさか…大谷翔平が一夜で陥落
  5. 5. 遠藤航「堪忍袋の緒が切れた」か
  6. 6. 阿部氏騒動 義母が違和感語った
  7. 7. メッシに赤紙疑惑? 物議を醸した
  8. 8. FIFAは容赦しない ツッコミ殺到
  9. 9. 哀れだ C・ロナウドが期待外れに
  10. 10. W杯「飲水タイム」にブーイング
  1. 11. 大谷15号も「やっぱりおかしい」
  2. 12. 久保建英のけが 全治6週間可能性
  3. 13. 罠かかった? 森保Jの現況を考察
  4. 14. C・ロナの起用法 元代表FW疑問視
  5. 15. AI生成疑う声も クロアチア女性
  6. 16. 日本代表 奇跡の1枚の既視感話題
  7. 17. 本田圭佑 日本代表にダメ出し
  8. 18. 本田氏の解説 ボロカス言われる
  9. 19. 久保建英 車椅子移動になった訳
  10. 20. 森保Jに試練 久保残り2戦欠場も
  1. 1. 寺田心 泣く子に怒った人を注意
  2. 2. 新井浩文 刑務所内で衝撃体験
  3. 3. 漫画家岡本慶子さん脳出血で死去
  4. 4. こち亀公式サイトに前代未聞機能
  5. 5. 「愛眼」YouTuber商品を巡り謝罪
  6. 6. 嵐ライブの日に「密会」納得理由
  7. 7. リロの声優務めた 米女優が死去
  8. 8. 医師が酒に睡眠剤? 驚きの逮捕歴
  9. 9. 「ポケセンオンライン」が大混雑
  10. 10. ナダル「レギュラーが一気に…」
  1. 11. 14年ぶり妊娠の倖田來未おびえる
  2. 12. なんか嫌 やす子に冷ややかな声
  3. 13. 吉高由里子に「白髪」親近感も
  4. 14. 「けいれん動画」はじめ語る意図
  5. 15. ひろゆき氏 海外1人旅女性に忠告
  6. 16. 累計100万部突破 人気作アニメ化
  7. 17. 書店減少 大手15社が共同声明
  8. 18. ビジュ変の芽郁 業界から疑問視?
  9. 19. 高橋成美氏の驚異の学歴に騒然
  10. 20. 破局? 小泉今日子の「不倫」全貌
  1. 1. 離婚したい ドッキリ仕掛け後悔
  2. 2. ユニクロ「幻のTシャツ」が再販
  3. 3. 細身の川口春奈が10kg減 賛否も
  4. 4. でこぽん吾郎 保育士時代の驚き
  5. 5. 奨学金借り借金だけ残った 後悔
  6. 6. 70歳ゲンが孫娘との生活始める
  7. 7. 鼻腔がん宣告 主婦の闘病告白
  8. 8. 老後の孤独防ぐ 散歩習慣作り方
  9. 9. 「自分はポテトSだけ」投稿反響
  10. 10. ローラ 自身のブランド終了へ
  1. 11. 産後レス「私が原因」妻が反省
  2. 12. 「70代 ZARAを着る」大人コーデ
  3. 13. 一番辛いのは子どもだ 強く警鐘
  4. 14. 大関「甘酒190G瓶詰」販売終了へ　50年以上にわたるロングセラーに幕　後継は紙容器のカートカンを採用
  5. 15. 服選び 迷ったときの解決策は
  6. 16. 「使える白の服」の選び方とは
  7. 17. 母の好物知ってる? 介護前に確認
  8. 18. レベル高い お手製ラーメン驚き
  9. 19. 39歳松浦亜弥 完全復活の期待感
  10. 20. Eggs ’n Thingsの白桃フェア開催♡白桃パンケーキと夏限定メニューが登場