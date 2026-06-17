令和7年の総務省の発表によると、2025年9月現在の日本の高齢者人口は3619万人、高齢者人口率は29.4%となった。また、九州大学の研究報告によると、2030年には約523万人、高齢者の7人に1人が認知症及び軽度認知障害になると推計されている。【マンガ】独居の母を引き取ったらイライラの連続…20年も離れて暮らせば、実は知らない“母という人”加齢イコール認知症ではないけれど45歳で離婚し、10年後に母親との同居を始めたユリエさ