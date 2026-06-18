神奈川県座間市に住む高校3年の女子生徒（17）が殺害された事件で、神奈川県警は6月14日に司法解剖の結果を発表。死因は《手などで首を絞められたことによる窒息死》と明らかにした。事件が起きたのは6月10日。女子高校生が家族に“元カレに会いに行く”と言い残して家を出るも、夜になっても戻らず、家族が110番通報。スマートフォンのGPSをもとに捜査したところ、6月11日の未明に相模原市にある橋の下で女子高校生の遺体が発見さ