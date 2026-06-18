【モデルプレス＝2026/06/18】日本テレビ系『ヒルナンデス！』（毎週月〜金曜ひる11時55分〜）の公式X（旧Twitter）が6月17日、更新された。同番組を偽る偽アカウントについて触れ、注意喚起した。【写真】「ヒルナンデス」人気声優集結 密着3ショット◆「ヒルナンデス！」偽アカウント確認で注意喚起同番組は「当社ブランドを騙る偽アカウントによる不審なDMやメールに関する注意喚起」と題したお知らせを公開。「当番組を名乗る