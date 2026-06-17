全国で書店の減少が続くなか、大手の書店15社が従来の取引のあり方などを見直す共同声明を発表しました。【映像】大手の書店15社が共同声明を発表全国の書店数は今年3月末の時点で9993店と、1994年の調査開始以来初めて1万店を割りました。こうしたなか、紀伊国屋書店や文教堂など大手の書店15社は取引や流通のあり方などを見直す共同声明を発表しました。声明では、出版社への返品率を20％に削減することや書籍販売の粗利