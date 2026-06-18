「神の取次者」を自称し、10代の男性を監禁した疑いで逮捕された男の母親が、共謀して男性を監禁した疑いで逮捕されました。監禁の疑いで逮捕された神奈川・横浜市の会社役員・村上恵美容疑者（75）は、すでに逮捕されている息子の有容疑者（46）ら7人と共謀し、5月に10代の男性を横浜市内の自宅に監禁した疑いが持たれています。警察によりますと、有容疑者は「神の取次者」を自称していて、恵美容疑者とともにコンサル会社を経営