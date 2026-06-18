ディズニーの人気アニメ映画「リロ・アンド・スティッチ」でリロの声優を務めた俳優のデイヴィ・チェースさんが１６日（日本時間１７日に亡くなったことが分かった。チェイスさんの代理人が認めたことを米メディアが報じた。３５歳だった。チェースさんの広報担当者であるジョン・ライアン・ジュニア氏は「デイヴィは過去１７年間、私の親友の一人でした。私たちは１０年以上彼女のマネジメントを担当してきました。この悲劇的