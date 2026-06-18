世代や国を超えて愛される数々のヒットドラマを生み出してきた、伝説の演出家が語る、「月９」秘話とは――。「連続ドラマの最高到達点」「忘れられないのが、撮影現場の『瀬名マン』にファンが押しかけたことです。木村拓哉や山口智子を一目見ようと数百人が集まって、ビル目の前の隅田川沿いの堤防が黒山の人だかりになっていました。4月から放送が始まって、5月の連休中には観光名所みたいになっちゃったんです。なぜロケ場所が