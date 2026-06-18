ハーレーの入門モデルが生産終了ハーレーダビッドソン ジャパンは2026年6月10日、シティライディング向けの人気モデル「X350」と「X500」の生産を終了し、国内最終在庫を限定販売すると発表しました。これらのモデルは追加供給の予定がなく、全国の正規ディーラーにて在庫がなくなり次第、販売が終了となります。【画像】手に入れるラストチャンス！ ハーレーダビッドソン「X350」「X500」を画像で見る（30枚以上）生産終了