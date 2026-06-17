中国・貴州省貴陽市で、不動産大手の恒大グループが開発した巨大なテーマパークが未完成のまま放置されている。周辺マンションの価格は約60％下落。中国不動産不況の影響を受け、海南省の巨大人工島の施設など、グループの15以上の施設が廃墟と化している。未開業の“夢の国”で荒廃進む…周辺住宅も暴落広大な敷地に広がっているのは、巨大な色のないテーマパークだ。夢の国になるはずの場所は荒れ果て、廃墟と化していた。今、中