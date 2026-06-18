漫画家の岡本慶子さんが5月6日に死去したことが分かった。18日に公式SNSを通じて親族が訃報を伝えた。岡本さんの公式Xに親族による文書が掲載され、「突然のご報告となりますが、漫画家 岡本慶子は、2026年5月6日、脳出血のため永眠いたしました」と報告。「『キラキラした世界を描いていると幸せな気持ちになるんだよ』と楽しそうに話し、漫画を描き続ける理由を突き詰めると、『自分の描いた一コマや言葉が、誰かの力や糧