「これはあなたが見たかったアレじゃないです」--出雲大社を訪れた人が大しめ縄と思い込んで帰ってしまう、そんな「あるある」を指摘したXの投稿が398万回以上閲覧され、話題になっています。【写真】こちらが有名な「大しめ縄」です投稿したのは「事務員G」さん（@ZimuinG）。「縁結びの神様」として知られる出雲大社（島根県出雲市）は、参道をまっすぐ歩いて鳥居をくぐると正面に「拝殿（はいでん）」が現れます。拝殿は参拝者