18日夕方、滋賀県大津市の店舗前で不審物が発見されました。警察が調べたところ爆発物ではなかったということですが、現場周辺は一時、規制されました。 警察によりますと、午後6時すぎ、大津市松本2丁目の店舗前で「ゴミがあるので見てほしい」と店の人から110番通報がありました。 警察官が駆けつけたところ、店舗前に「運が悪ければ爆発死運がよければ金たくさん」と書かれた白色のポーチが置かれているのを発見したと