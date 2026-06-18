トランプ大統領が「くら寿司」株を大量購入5月14日、米政府倫理局（OGE）の発表で、アメリカのトランプ大統領が、回転寿司チェーン「くら寿司」の米国子会社「くら寿司USA（Kura Sushi USA）」の株を大量に購入していたことが明らかになった。その購入額は約100万ドル〜500万ドル、日本円でおよそ1.6億円〜8億円にもおよぶとみられ、くら寿司のアメリカ展開に注目が集まっている。ちなみにくら寿司は2019年に日系の外食企業で初め