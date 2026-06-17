12日パイレーツ戦は左膝の炎症で途中交代…18日は先発登板【MLB】ドジャース 1ー0 レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が16日（日本時間17日）、本拠地でのレイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、決勝の15号ソロを放った。豪快な一発でチームを勝利に導いたが、ダイヤモンドを一周する際に見せた走りに違和感を覚えるファンが続出。「庇って走ってるように見えます」などと懸念の声が広がった。